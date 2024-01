Kaupunki huutokauppaa Huittisten meijeriä netissä

Huittisten kaupunki myy vanhaa meijeriä nettihuutokaupalla. Kiinteistökokonaisuus on kaupungin keskustassa Punkalaitumenjoen partaalla.

Meijerirakennus on valmistunut vuonna 1923. Se palveli alkuperäisessä käytössä 1980-luvun loppupuolelle. Sittemmin siinä on toiminut muun muassa einestehdas. Huonokuntoista rakennusta ei saa purkaa. Se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Kerrosalaa on yhteensä noin 2 550 neliötä.

Historiallisesti arvokas Munala on vuodelta 1905. Sen kuntoa luonnehditaan huonoksi. Rakennus on suojeltu asemakaavalla.

Tontilla ovat myös vesivahingon kärsinyt rivitalo Jukola vuodelta 1900, varasto 1920-luvun alusta, kaksi halkovajaa 1930-luvulta sekä Meijerin kylkeen rakennettu Juustola. Nämä on mahdollista purkaa.

Tiloissa toimii kaksitoista vuokralaista. Näistä kymmenellä on toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus. Vuokrasopimukset siirtyvät uudelle omistajalle kaupan mukana.

Huutokauppa päättyy sunnuntaina 25. helmikuuta.