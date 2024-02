VsV:n Aapo Karvinen ja Veera Mattila mitaleille PM-kilpailuissa

Vammalan seudun Voiman Aapo Karvinen ja Veera Mattila urheilivat mitaleille Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Ne käytiin Norjassa.

Aapo Karvinen toi kolmiloikassa hopeaa. Tulos oli 15,65.

"Toinen akilles on kipeä. Se vaikuttaa tähän. Aika paljon vielä hakemista teknisesti tuo vauhdinjuoksu. Lankultalähdöt ovat aika erilaisia", pohti Aapo Karvinen. "Olen ihan ok pystynyt harjoittelemaan, mutta määrää on vähennetty aika paljon", hän totesi.

Veera Mattila juoksi pronssia 800 metrillä. Hänen aikansa oli 2.05,10.

Tulokset