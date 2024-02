Katso kohteet kartalla: Sastamalan yhdyskuntatekniikka investoi 2,8 miljoonalla

Sastamalan kaupungin yhdyskuntatekniikan nettoinvestoinnit ovat kuluvan vuoden talousarviossa 2,83 miljoonaa euroa. Tekninen lautakunta on vahvistanut käyttösuunnitelman.

Strategisiin elinvoimainvestointeihin on osoitettu 300 000 euroa, uusiin kaava-alueisiin 200 000 euroa, katujen perusparannukseen miljoona euroa, siltojen perusparannukseen 100 000 euroa ja muihin kohteisiin 1,23 miljoonaa euroa.

Kohteita on yhteensä kaksikymmentä. Niistä valtaosa eli kuusitoista on Vammalan kaupunkialueella Vammaskosken sillan molemmin puolin. Vinkissä, Stormissa, Karkussa ja Mouhijärvellä on yksi kohde jokaisessa.

Toteutuksen pääpaino on kesäkaudessa. Loppuvuoden osalta käyttösuunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia. Investointien kokonaismäärärahan arvioidaan riittävän.

Kaupunki on julkaissut kohteet kartalla, joka löytyy tästä.