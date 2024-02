Omannäköinen Sastamala, johon muutkin haluavat, tarvitsee koordinointia

Alueemme on erittäin kiinnostava monesta syystä. Historia, kirkot, vesistö, valtakunnan tason tapahtumat ja korkeatasoiset matkailukohteet sekä ulkoilumahdollisuudet ovat rikkaita ja rakkaita, niin sastamalalaisille kuin kaupunkiin poikkeaville. Koemme tärkeäksi, että matkailun eteen tehty asiantunteva, pitkäjänteinen ja tuloksekas työ jatkuu ja sen arvo tunnistetaan. Matkailu on osa vireän kunnan elinvoimaa ja sen merkitys on vain kasvanut viime vuosina, hyvänä esimerkkinä korona ja kotimaanmatkailu. Matkailu työllistää ja sillä on suuri kerrannaisvaikutus muille toimialoille.

Nykyisen Sastamalan alueen kunnat ja Punkalaidun tekivät yhteistyötä jo 1990-luvulla mm. esitteen ja messujen puitteissa. Kunnanjohtajat, sihteerit ja elinkeinoasiamiehet istuivat oppaiden ja matkailuyrittäjien kanssa vähän väliä pohtimassa esite-, messu- ym. asioita. Töitä "jaettiin" ja hoidettiin ostopalveluna mm. esite tai messujen organisointi. Samalla ymmärrettiin, että ammattimainen matkailusihteeri tekisi tämänkin työn huomattavasti tehokkaammin, taloudellisemmin ja laadullisesti paremmin. Matkailun toimijat ajoivatkin aktiivisesti matkailusihteerin palkkaamista. Lopulta seudullisen yrityspalvelun syntyessä saatiin matkailusihteeri vuosituhannen alussa ja matkailu alkoi kehittyä uudelle tasolle.

Matkailuyrittäjät, kaupungin omat matkailulliset organisaatiot, seurakunta ja oppaat ovat voineet keskittyä omiin tehtäviinsä. Matkailun yritysasiantuntija on koordinoinut ja organisoinut, kehittänyt ja verkostoitunut sekä tarjonnut koulutuksia ja linkkejä verkostoihin toimijoille. Markkinoinnin pirstoutuminen moniin medioihin kahdenkymmenen vuoden takaisesta tilanteesta on vain lisännyt koordinoinnin tarvetta. Eihän silloin ollut edes verkkosivuja sosiaalisesta mediasta puhumattakaan. Kaikki tämä on vaatinut lukuisten ihmisten työpanosta, mutta ennen kaikkea se on vaatinut ihmisen, jolla on kokonaisuus hallussa ja joka tuntee paikalliset olosuhteet. Jos matkailunäkyvyytemme vähenee – ja sen se taatusti tekee ilman ammattimaista, kokoaikaista työntekijää – se tarkoittaa liikevaihdon laskua, palvelualan yritysten ja työpaikkojen katoamista. Päättäjille on esitelty viime vuodet toistuvasti matkailututkimuksia, joissa Sastamala loistaa myös euroilla mitattuna. Miksi tutkimustuloksia ei uskota, vaikka muilla toimialoilla tutkimuksiin jopa vedotaan päätöksenteossa?

Monet tapahtumat ja kohteet kärsivät aiemmin muiden toimintaansa tukevien palveluiden puutteesta. Hyvä ja konkreettinen esimerkki on Herra Hakkaraisen talo. Se oli yhtäkkiä keskellä Marttilankatua vuonna 2003 eikä ympärillä ollut mitään asiaa tukevaa. Asiakkaat eivät saaneet ruokaa tai kahvia lauantai-iltapäivisin eikä kesäsunnuntaisin kuin kilometrien päästä huoltoasemilta. Se aiheutti kummastusta muualta tulevissa asiakkaissa, joita valtaosa kävijöistä on edelleen. Nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin Marttilankatu on todellinen kulttuurin keidas. Tarjonta kirjakorttelissa, keskustassa ja koko laajassa kaupungissa hämmästyttää matkailijoita. Tähän kehitykseen on ollut vaikutus myös ammattimaisella kaupungin matkailumarkkinoinnilla, koska matkailusta on tullut uskottava elinkeino yrittäjien näkökulmasta. Matkailu on toimiala, joka tuo rahaa kaupunkiin ja satsaukset siihen palvelevat kaikkia kuntalaisia.

Sastamalan strategiassa on useaan kertaan mainittu Sastamalan matkailun kehittäminen. Asia on kaupungin elinvoiman kannalta tärkeä. Matkailun kehittämisessä tarvitaan asiantuntemusta, sitoutumista ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Ei sellaista tehtävää voi kuitata ostopalveluna ilman, että laatu merkittävästi kärsii. Säästön hakeminen väärästä paikasta voi tulla kalliiksi. Matkailusektori tuo paikkakunnalle kymmeniä miljoonia euroja. Sastamalan kaupunki pitää sisällään valtavan kapasiteetin kulttuuritarjontaa, joka luo sisältöä kaupungin ja lähikuntien asukkaille sekä ympäri maata / maailmaa saapuville matkailijoille. Mikäli tähän tarjontaan liittyvää tiedotusta ja markkinointia heikennetään, paljon kulttuuri- ja taiderintamalla tehtyä työtä valuu hukkaan. Tämä ei tietenkään ole toivottavaa. Näin voi kuitenkin tapahtua, mikäli toimi pidetään jäädytettynä tai lakkautetaan. Sastamalan kokoisessa kaupungissa kulttuuritarjonnan markkinointi ja siitä tiedottaminen kuuluu kaupungin palkkaamalle asiantuntijalle, vapaaehtoistoimin ja osin ostopalveluna matkailutyötä (esim. Sastamalan oppaat, paikallinen oppilaitos) voidaan toki tehostaa. Oppilaitos- ja työllisyyspalveluyhteistyötä sekä kumppanuusmalleja voidaan kehittää, mutta sekin tarvitsee asiantuntijan koordinoimaan työtä.

Positiivinen mielikuva kuntalaisten suhteen ja tarjonnan avaaminen on tärkeää. Haluammeko me nyt hyvän alun jälkeen palata tilanteeseen, jossa ihmiset eivät tiedä, mitä kaikkea meillä on heille tarjota ja milloin? Me emme usko, että on kannattavaa säästää silloin, kun pitkässä juoksussa on vain voitettavaa. Matkailuasiantuntijan tulee olla pitkäaikainen ja tietoinen alueen toiminnoista, kohteista, yrityksistä ja jo valmiista yhteistyökuvioista. Vain näin voidaan luoda uusia synenergiaetuja ja panostaa tulevaisuuteen tämän hetken ohessa. Sastamala tarvitsee myös yleistä markkinointia kaupunkinakin, koska edelleen ajamme itseämme sisään Suomen kartalle. Eikö? Kaupungin tulee taistella muuttohäviötä vastaan ja koska nykypäivänä muuttoliikettä on, mikä olisikaan parempi vaihtoehto markkinoida jopa tulevaa asuinkuntaa / kotikaupunkia kuin laadukas kulttuurillinen kattaus!

Omannäköisen elämän Sastamalassa!

Sastamalan kaupungin kulttuuriasiain neuvottelukunta