Matti Röngällä on yhteys Sastamalaan kirjallisuuden kautta: Suosittu uutisankkuri jäi eläkkeelle

Suosittu Ylen uutisankkuri Matti Rönkä on jäänyt eläkkeelle. Hän juonsi viimeisen uutislähetyksensä keskiviikkoiltana.

Kirjailijanakin tunnetulla Matti Röngällä on kirjallisuuden kautta yhteys Sastamalaan. Hän on Vanhan kirjallisuuden päivien taustayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Tapahtumassa Rönkä on esiintynyt kahtena edellisenä vuotena.

Matti Röngän viimeisen uutislähetyksen voit katsoa tästä.