Sastamalan vappuparaatiin mahtuu mukaan 200 nopeinta ilmoittautujaa

Vappupäivänä ajetaan perinteinen museo- ja harrasteajoneuvojen paraati Sastamalassa kaupungin keskustassa. Mukaan letkaan mahtuu enintään 200 ennakkoon ilmoittautunutta.

Ajoneuvojen vastaanotto on kello 10-11.30 Teknikumin parkkipaikalla. Paraati lähtee liikkeelle kello 11.45. Kulkue ajaa kaupungin läpi Roismalan risteykseen ja sieltä takaisin torin ympäristöön, jonne ajoneuvot pysäköidään ihailtaviksi. Ohjelmassa on muun muassa yleisön suosikin äänestys, musiikkia ja myyjiä. Tapahtuma päättyy noin kello 14. Ajoneuvojen on poistuttava alueelta kello 14.30 mennessä.

Museo- ja harrasteajoneuvojen vappuparaatin järjestävät kaupungin kulttuuripalvelut ja Vammalan yrittäjät.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina aamuyhdeksältä. Linkki tulee kaupungin kotisivuille näkyviin tuolloin.