Mikko Eskon ura VaLePassa päättyy toistaiseksi

Huippupassari Mikko Esko jättää VaLePan rivit toistaiseksi. Hän siirtyy general manageriksi Lentopalloliittoon.

Mikko Esko aloitti VaLePan junioreissa 7-vuotiaana. Liigajoukkueessa hän debytoi vuonna 1995. VaLePaan Esko palasi vuonna 2015. Sitä ennen hän pelasi neljätoista vuotta ulkomailla.

"Tuon peliin mahdollisimman parhaan itseni", Mikko Esko sanoi tuolloin Mestaruusliigan haastattelussa.

VaLePa on Mikko Eskon aikana saavuttanut Mestaruusliigassa kuusi kultaa ja yhden hopean. Suomen Cupin voittoja on kertynyt kuusi. Ensimmäisenä suomalaisena miesten joukkueena VaLePa on noussut nykymuotoisen Mestareiden liigan lohkovaiheeseen ja CEV-cupissa kahdeksan parhaan joukkoon.

"Kiitos seuralle, että olen saanut jatkaa kotimaassani työntekoa ammattimaisissa olosuhteissa. Haluan myös kiittää kaikkia valmentajiani, pelikavereitani, faneja, talkoolaisia ja kaikkia teitä valepalaisia, jotka olette tukeneet minua ja meitä vähän kauempaakin", Mikko Esko listaa. "Pelikavereistani isoimmat kiitokset haluan sanoa Urpo Sivulalle ja Olli Kunnarille. Oli hienoa taistella rinta rinnan maajoukkueessa ja VaLePassa. Kerrotaan taas joskus niitä vanhoja juttuja yhdessä", hän jatkaa. "Lisäksi kaikkein isoin kiitos menee kotiin Saaralle ja lapsille Leolle ja Ainolle. Sain aina keskittyä sataprosenttisesti peleihini, mutta sain myös teiltä paljon voimaa, tukea ja vastapainoa pelaamiselle."

"Toivotan VaLePalle menestyksekästä tulevaisuutta ja toivottavasti tiemme kohtaavat vielä tulevaisuudessa", Mikko Esko sanoo. Haastatteluissa hän on toistuvasti todennut, että pelaajauran jatko saattaisi vielä myöhemmin olla mahdollista.