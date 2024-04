Joutsenten reitille uusia hankkeita Sastamalaan, Huittisiin ja Punkalaitumelle: Energiaa ja liikuntaa

Sastamalassa pidetyssä kokouksessa Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli 21 uutta hankehakemusta. Puollon rahoitukselle sai kahdeksantoista ja kolme hylättiin.

Lisäksi käsiteltiin kaksi Nuoriso-Leader-hakemusta ja seitsemän Seniori-Leader-hakemusta. Ne hyväksyttiin kaikki.

Yhdistykset panostavat energiaan ja kokoontumispaikkoihin

Sastamalassa Lantulan seudun kyläyhdistys investoi Lantula-talon energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuotantoon. Toimenpiteinä on parantaa kylätalon maalämpölaitteiston tehokkuutta kolmannella porakaivolla ja uusilla koneilla, asentaa talolle aurinkopaneelit ja rakentaa polttopuukatos. Hankkeen tuloksena odotetaan yhdistyksen sähkölaskujen pienenemistä ja vapaaehtoistyönä hoidettavan puulämmityksen tarpeen vähenemistä.

Kaltsilan Metsästysseura toteuttaa Hirvelän majansa energiatehokkuuden ja vesihuollon parantamistoimia. Investointi parantaa riistanhoidon kannalta tarpeellisen metsästysharrastuksen toimintaedellytyksiä alueella, jolla on yksi maamme korkeimmista hirvieläintiheyksistä. Hirvelän maja on kaikkien kyläläisten käytettävissä oleva kokoontumispaikka.

Satafood Kehittämisyhdistyksen valmisteluhankkeen tavoitteena on muodostaa Huittisten ja Sastamalan alueelta tuottajaryhmä, joka on mukana biokaasulaitoksen perustamisessa äänivaltaisessa asemassa. Suomessa on maatilatason tai sitä suurempia biokaasulaitoksia vasta muutama kymmenen. Biokaasutuotannon ja -logistiikan kehittäminen on merkittävä mahdollisuus maatiloille ja hajautetulle energiantuotannolle. Investoinneilla voidaan tähdätä esimerkiksi maatilan sähköomavaraisuuteen.

Huittisissa toimiva Vampulan VPK kunnostaa palokunnanrannan eli niin sanotun Jonkan rannan uimapaikan Loimijoen varressa. Hanke sisältää muun muassa uuden pysäköintialueen, WC:n, pukukopin ja grillauspaikan rakentamisen.

Suontaustan Kyläyhdistys rakentaa kylälle laavun yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Tarkoitusta varten kyläyhdistys on vuokrannut tontin Hakanpääntien varresta, jonka läheltä kulkevat maastopyörä- ja moottorikelkkareitit.

Yrityshankkeilla parempaa kannattavuutta, uusia nuorten yrityksiä ja työpaikkoja

Sastamalaan perustetun Teivon Deli Oy:n käynnistystuella kehitetään uutta valmisruokakonseptia, joka palvelee esimerkiksi ammattikeittiöitä ja vähittäiskaupan kautta suoraan kuluttajia. Konseptin tavoitteena on muun muassa helpottaa työpaikkaruokailua. Hankkeessa kehitetään reseptejä, tuotantoa, markkinointia ja jakelua.

Sastamarine Ky:n investointihankkeella käynnistetään Fatbike-sähköpyörävuokraus Sastamalan keskustassa Vammalassa. Palvelu tarjoaa uuden, ympäristöystävällisen tavan tutustua alueen kulttuurikohteisiin ja ainutlaatuiseen luontoon. Lisäksi vuokrattavaksi tulee 1900-luvun alun perinnesauna Nisun tilalla Vammalan Ketolan kylässä.

Tapiolassa toimivan Kommee Kurki tmi:n kehittämistuella kouluttaudutaan SEO-hakukoneoptimoinnin palveluntarjoajaksi. Kesäsesonkina yrityksen toiminta painottuu majoitus- ja matkailupalveluihin, talvikaudella viestintään ja markkinointiin.

Magisis tmi:n käynnistystuella perustetaan energiahoitoja, ravintovalmennusta, joogaretriittejä ja verkkokursseja tarjoava yritys. Yrittäjällä on laajat kansainväliset verkostot ja palveluita tarjotaan suomeksi, englanniksi ja espanjaksi.

Ritajärven alueelle perustetun Yksniist Oy:n käynnistystuella avataan luovien alojen tekijöille taiteilijakoti upeisiin maalaismaisemiin. Yritys haluaa yhdistää taiteen luomisen ja elämysmatkailun. Räätälöityjen tuotantoviikonloppujen ulkopuolella majoitusmahdollisuudet ovat avoinna kaikille luonto- ja maaseutumatkailusta kiinnostuneille.

Huittisissa Tmi Krista Rekikoski investoi Rekikosken majoituspalveluiden maalämpöjärjestelmään. Yritys tarjoaa majoituksen lisäksi ruokapalveluja, kokous- ja saunapalveluja sekä ratsastusleirejä ja ratsastustuntitoimintaa. Maalämpöinvestoinnilla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähennetään yrityksen lämpöenergiakuluja.

Kukonharjassa toimivan Roosters House Oy:n investointituella aloitetaan maaseutumatkailutoiminta Mummalan majoitus- ja juhlapalvelut maaseudun vanhassa pihapiirissä. Paikalle kasataan vanhoista hirsistä luhtiaitta, jota käytetään majoitustilana.

Punkalaitumelainen perinnerakentaja Jyri Kuukasjärvi Oy investoi kalustoon, joka mahdollistaa ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisen yritykseen. Yritys peruskorjaa pääosin maaseudun vanhoja hirsitaloja, ja kysyntää on niin paljon, että lisätyövoimalle on tarvetta.

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 378 000 euroa. Julkisen tuen osuus on 45 prosenttia. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus.

Nuoriso-Leader-hankkeilla varustusta tanssiryhmälle ja nuorisotilalle

Sastamalassa Kiikan Kultatähdet -tanssiryhmälle hyväksyttiin 750 euron Nuoriso-Leader-avustus yhtenäisiin esiintymisasuihin ja -huiskiin. Kiikan koululla aloitettiin vuoden 2022 syyskauden alussa alakouluikäisten tanssikerho, johon osallistui kahdeksan tanssista kiinnostunutta tyttöä. He innostuivat tästä todella paljon ja osallistuivat jo keväällä 2023 pieneen tanssikilpailuunkin nimellä Kiikan Kultatähdet. Ryhmä pääsi tanssimaan monissa erilaisissa paikallisissa tilaisuuksissa keväällä ja kesällä 2023 muun muassa VaLePan peleissä finaaliotteluiden aikaan.

Punkalaitumen nuorisoryhmälle Sellistit2024 myönnettiin 681 euron Nuoriso-Leader-avustus nuorisotila KaruSellin uusiin varusteisiin, muun muassa tanssimattoon, pöytätennissettiin ja elokuvaprojektoriin.

Seniori-Leader-hankkeilla kuntoa ja kulttuuria

Sastamalassa eläkeläisorkesteri ja harmonikkayhtye LASK järjestää soittotapahtumia vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Tuki 800 euroa.

Kulttuuriseniorit Kiikassa toteuttavat yhteistyössä Kiikan nuorisoseuran kanssa kiertue-elokuvateatterinäytöksen. Tuki 800 euroa.

Eläkeliiton Kiikoisten yhdistys hankkii kannettavan tietokoneen esitystarkoituksiin ja järjestää yhdistyksen 50-vuotisjuhlat. Tuki 800 euroa.

Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistyksen Äijävirtaa-ryhmä toteuttaa perinneruokakurssin. Tuki 800 euroa.

Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistyksen Kässäkerho-ryhmä hankkii käsityöohjeita ja -tarvikkeita. Tuki 251 euroa.

Punkalaitumen Latu ja Polku ry:n yhteydessä toimivat talviuimarit parantavat Kivirannan uimapaikan turvallisuutta muun muassa lämpömattohankinnalla. Tuki 800 euroa.

Punkalaitumen VertaisVeturit on aktiivinen joukko, joka järjestää ja avustaa ikäihmisten liikuntatilaisuuksia. Tuki on 800 euroa ja se mahdollistaa yhtenäisten opasliivien hankinnan.

Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään tiistaina 4. kesäkuuta.