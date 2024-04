Laura Ruusumaa mahtavalla aarialla The Voice of Finlandin finaaliin: "Se oli vilpittömästi varmasti hulluinta"

Huittislaislähtöinen Laura Ruusumaa kilpailee The Voice of Finlandin voitosta. Hän on edennyt finaaliin.

Semifinaalissa Laura Ruusumaa esitti Yön kuningattaren aarian (Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen). Se on tuttu Mozartin oopperasta Taikahuilu.

Tulkinta sai seisomaan nousseelta yleisöltä raikuvat suosionosoitukset. Tähtivalmentajat olivat myös vakuuttuneita.

"Se oli vilpittömästi varmasti hulluinta, mitä tässä ohjelmassa on ikinä tehty", sanoi Elastinen. "Mä rakastan sun rohkeutta", hän jatkoi. "Ennenkaikkea tuo taidon ja osaamisen taso. Sä veit meidät johonkin ihan toiseen maailmaan kokonaan", kehui Elastinen valmennettavaansa. "Heittämällä illan paras veto", säesti Arttu Wiskari.

The Voice of Finlandin voittaja ratkaistaan perjantaina 26. huhtikuuta kello 20.