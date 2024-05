Jussinpeltoon lähes 50 metriä korkea masto

Sastamalassa Jussinpellon alueelle suunnitellaan antennimastoa. Lounea Palvelut Oy on ilmaissut halunsa vuokrata kaupungilta maa-aluetta.

Maston paikaksi yhtiö on ehdottanut Harjuntien ja rautatien välistä puistoaluetta. Se on peitteistä metsämaata. Tieyhteys on suunniteltu Harjuntien kautta.

Korkeutta pylväsmastolla tulee olemaan noin 48 metriä. Se seisoisi ilman haruksia. Juurelle rakennetaan noin kymmenen neliön laitetila.

Mastolla on tarkoitus korvata nykyisin Äetsän vesitornin katolla olevat antennit.