Sastamalalainen Lauri Joona ja kartturi Janni Hussi ajavat Suomen MM-rallissa Jyväskylässä.

Reitillä on kaksikymmentä erikoiskoetta. Avauspäivänä torstaina on vuorossa Harju. Perjantaina erikoiskokeita on listalla yhdeksän ja lauantaina kuusi, sunnuntaille jää neljä.

Lauri Joona on ennakkoon kiitellyt reittiä ja arvioinut palkintopallille olevan hyvät edellytykset.

Suomen MM-rallin tulosseurannan löydät tästä linkistä.