Maria Kalli nimitetty Vexven toimitusjohtajaksi

Sastamalassa pääkonttoriaan pitävän Vexve Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Maria Kalli. Hänellä on yhtiöstä viidentoista vuoden laaja kokemus.

"Vexven tulevaisuudennäkymät ovat erittäin positiiviset energia-alan vihreän siirtymän ansiosta", Maria Kalli sanoo. Hän vastaa kaukoenergialiiketoimintayksikön toimitusjohtajana noin kahdensadan henkilön organisaation kokonaisvaltaisesta johtamisesta. "Vahva ja osaava tiimimme mahdollistaa kasvun."

Konserniyhtiön toimitusjohtaja Paul Gustavsson on iloinen Maria Kallin uudesta roolista. Hän toteaa tämän olevan kokenut ja sitoutunut ihmisten johtaja, jolla on tuloksellisesta näyttöä liiketoiminnan kasvattamisesta. "Maria on osoittanut vahvaa liiketoimintaymmärrystä ja kykyä ajatella asiakkaidemme ja koko yrityksen parasta. Hänellä on laaja kokemus johtajana, joka saa tiiminsä kehittymään ja sitoutumaan liiketoiminnan kasvattamiseen", Gustavsson kehuu.

Maria Kalli on viimeksi toiminut yhtiön myynti- ja markkinointijohtajana.