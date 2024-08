Vadelmia ja herukoita puskat täynnä

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mukaan puutarhamarjojen kausi jatkuu monipuolisena. Parhaillaan herkutellaan muun muassa vadelmilla, herukoilla ja karviaisilla, joiden tarjonta on runsaimmillaan.

"Pensasmarjojen pölytys onnistui hyvin ja vettä ja lämpöä on ollut kesällä sopivasti. Satonäkymät ovat varsin hyvät tällä hetkellä ja kypsyvä sato on ollut laadukasta", kertoo Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton asiantuntija Tomi Pousi. Viljelijöiden kommenttien perusteella kypsyvien marjojen maku on erinomainen ja aromikas.

Varsinkin Etelä-Suomessa herukat kannattaa hankkia pian. Kohta ne alkavat varista pois pensaista.

Kotimaisen mansikan kausi on nykyisin hyvin pitkä ja jatkuu aina syyskuun loppupuolelle asti.