Naton maavoimien esikunta kiinnostaa Säkylässä

Säkylän kunta on kiinnostunut Naton maavoimien esikunnasta. Sijoituspaikkakunnaksi on useita vaihtoehtoja.

Kunnan käsitys on, että Porin prikaatin Säkylän varuskunta on sellainen sotilaallisen osaamisen, koulutuksen ja infran keskittymä, jota on hyvin vaikea tai jopa mahdoton sivuuttaa asiasta päätettäessä.

"Olemme ilmaisseet tämän vankkumattoman tukemme keskeisille vaikuttajille sekä ministereille ja Puolustusvoimain johdolle", todetaan kunnan julkilausumassa. Sen ovat allekirjoittaneet valtuuston puheenjohtaja Kari Simula (kesk.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Huitu (kok.) ja kunnanjohtaja Teijo Mäenpää.

Kunta kertoo luottavansa asiantuntijoiden osaamiseen ja harkintaan asiassa. "Tulemme tässäkin hankkeessa toimimaan lupauksiemme mukaisesti, ripeästi ja rohkeasti", julkilausumassa vakuutetaan.

Porin prikaati on toiminut Säkylässä vuodesta 1963 alkaen.