Kaksitoista päättäjää lausui Sastamalassa tilapäiselle valiokunnalle kaupunginhallituksen erottamisesta

Sastamalassa on esillä kaupunginhallituksen erottaminen. Tilapäinen valiokunta kuuli asianosaisia.

Kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteensä kahdellakymmenelläkahdella luottamushenkilöllä siis oli tilaisuus lausua asiassa. Heistä kaksitoista käytti mahdollisuutta.

Useassa lausunnossa tuotiin esille, ettei Maire Villo kaupunginhallituksen jäsenenä nauti enää valtuuston luottamusta, koska hän on eronnut perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Näkemystä perusteltiin viime kuntavaalien perusteella pidetyillä puolueiden mandaattineuvotteluilla, joissa on sovittu luottamushenkilöiden paikoista valtuustoryhmien kesken. Tällöin kaupunginhallituksen paikoista on kaksi jyvitetty perussuomalaisten valtuustoryhmälle.

Tilapäiselle valiokunnalle esitetään, että lausunnot otetaan huomioon varsinaisessa päätösehdotuksessa valtuustolle.