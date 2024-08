Olli-Matti Vuori vt. kirkkoherraksi Kokemäelle

Virkaatekevänä kirkkoherrana Kokemäellä aloittaa syyskuun alussa Olli-Matti Vuori. Turun arkkihiippakunta antoi hänelle viranhoitomääräyksen ja myönsi virkavapautta Ulvilan seurakunnan kappalaisen virasta.

Kokemäen nykyinen virkaatekevä kirkkoherra Pasi Virta aloittaa Ulvilan seurakunnan kirkkoherrana marraskuun alussa. Hän on irtisanoutunut Kokemäen virkaatekevän kirkkoherran tehtävästä ja Keski-Porin seurakunnan kappalaisen virasta syyskuun alusta lukien.

Kirkkoherran valintaprosessi on Kokemäellä kesken. Virkaa on hakenut Lammin seurakunnan kappalainen Petri Laine. Tuomiokapituli on haastatellut hänet.

Pitkään virkavapaalla Kokemäen seurakunnan kirkkoherran virasta ollut Hannu Tomperi irtisanoutui viime talvena.