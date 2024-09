Lauri Joona Kreikan MM-ralliin: "Enemmän kestävyys- kuin nopeuskisa"

Sastamalalainen Lauri Joona ajaa loppuviikolla Kreikan MM-rallissa. Kilpailu tunnetaan rajussa kunnossa olevista sorateistä.

Lauri Joona lähtee uransa kolmanteen Acropolis-ralliin WRC2-luokan neljänneltä sijalta. Lopullisen pistepotin kartuttamiseen on vielä mahdollisuus.

"Tämä on tietyllä tavalla enemmän kestävyys- kuin vauhtikisa. Ei voi missään nimessä koko kisaa ajaa täysillä ja maltti on varmasti valttia. Se kuski, kenellä on vähiten rengasrikkoja ja kuka saa pidettyä autonsa ehjänä, on varmasti korkealla lopputuloksissa", sanoo Lauri Joona.

Kartturina on Ville Mannisenmäki. "Testit sujui hyvin ja saatiin kokeiltua erilaisia säätöjä auton kanssa. Yhteistyö toimi ja meillä oli hauskaa", Lauri Joona toteaa luottavaisena.

Erikoiskoekilometrejä kertyy yhteensä hieman päälle 305.