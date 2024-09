Sastamalan talousjohtaja Anne Kosonen valittiin Nokialle

Sastamalan kaupungin talousjohtaja Anne Kosonen on valittu Nokian kaupungin uudeksi talousjohtajaksi. Päätöksen teki valtuusto.

"Olen siirtymässä Nokian kaupungille todella innostuneena ja odotan tulevaan tehtävään siirtymistä mielenkiinnolla", sanoo Anne Kosonen. "Olen ymmärtänyt, että Nokian kaupungilla on hyvä työilmapiiri, joten odotan pääseväni mukavaan ja rentoon työyhteisöön", hän jatkaa.

Nokian kaupunkiorganisaatiossa talousjohtaja vastaa kaupungin talouden johtamisesta. Tämän lisäksi hän toimii konsernipalveluiden palvelualuejohtajana.

"Myös Nokialla näyttää riittävän haasteita talouden parissa", toteaa Anne Kosonen. "Nokia on kuitenkin kasvava ja elinvoimainen kaupunki, joten uskon, että kaikkien tahojen yhteistyöllä tilanne saadaan käännettyä parempaan suuntaan", hän sanoo.

Anne Kosonen on jokin aika sitten asettunut Nokialle. "On mukavaa päästä perehtymään tarkemmin Nokiaan ja kaupunkilaisiin. Olen suhteellisen tuore nokialainen, joten Nokia-tuntemukseni on vielä hieman heikkoa", hän paljastaa.

Nokian kaupungin talousjohtajaksi oli 36 hakijaa. Heistä 29 täytti kelpoisuusehdot.

Sastamalan kaupungin talousjohtajana Anne Kosonen aloitti noin vuosi sitten.

Nokian kaupungin edellinen talousjohtaja Mikko Koskela siirtyi Tampereen kaupungin talousjohtajaksi.