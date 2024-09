Laura Ruusumaa julkaisee uutta musiikkia ja laulaa suositun joulukiertueen solistina

The Voice of Finlandin voittajalta Laura Ruusumaalta on tulossa uutta musiikkia. Laulu on nimeltään Tragediaa.

Laura Ruusumaa on marras-joulukuussa yksi Raskasta Joulua -kiertueen solisteista. Uusina laulajina mukana ovat myös Olli Herman ja Jussi Rainio.

Tragediaa saa ensi-esityksensä torstai-iltana konsertissa Porissa. Laura Ruusumaa laulaa tuolloin Pori Sinfoniettan solistina. Rakkautta, riemua ja raivoa -konsertin ohjelmistossa on monipuolinen kattaus klassisesta poppiin ja rokkiin.

Huittislaislähtöinen Laura Ruusumaa on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikkikasvatuksen maisteriksi pop- ja jazz-laulusta sekä opiskellut myös musiikkiteatteria.