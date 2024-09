Huittisten, Kokemäen ja Säkylän kirjastoissa peritään rästimaksuja tehostetusti

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti lokakuun alusta alkaen.

Tehostettu perintä koskee asiakkaita, joilla on piikissä yli euro. Lainausoikeus on katkolla, kunnes rästit on suoritettu.

Maksut voi maksaa verkkokirjastossa tai kirjaston toimipisteessä. Lainausoikeus palautuu tämän jälkeen.

Huittisten, Kokemäen ja Säkylän kirjastot kuuluvat Satakirjastoihin.