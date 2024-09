VaLePa kohtaa Tiikerit: "Luottavaisin mielin"

Mestaruusliigassa VaLePa saa kauden ensimmäisessä ottelussa vieraaksi Tiikerit. Joukkueet kohtaavat Sastamalassa Vexve Areenalla lauantaina kello 17.

VaLePassa suuri mielenkiinto kohdistuu passariin. Paikalla aloittaa Matthieu Garcia. Tonttia hoiti Mikko Esko yhdeksän kautta. Tänä aikana joukkue pokkasi kuusi mestaruutta. Garcia pelasi viime kauden huipennukseksi huippujoukkue Trentinon riveissä. VaLePan kokenein ja meritoitunein on hakkuri Urpo Sivula.

"Lähdemme luottavaisin mielin kauden avaukseen. Harjoituspelien myötä joukkueen otteet ovat varmistuneet", kertoo päävalmentaja Janne Kangaskokko. "Uudistunut joukkue on omaksunut paremmin joukkueen pelityylin. Edessä on jälleen mielenkiintoinen kausi, kaikissa joukkueissa on tapahtunut muutoksia", hän jatkaa.

Tiikereiden uusi passari Jiri Srb tulee Tsekeistä. Keskipelaaja Antti Leppälä aloittaa neljännentoista kautensa joukkueessa.