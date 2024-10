Kahvetta ja puuhapäivä Huittisten museossa

Huittisten museossa tapahtuu.

Syysloman puuhapäivää vietetään tiistaina 22. lokakuuta kello 11-16. Ohjelmassa on ohjattua askartelua heijastavasta materiaalista ja omatoimista puuhailua lastennurkassa. Näyttelyt ovat avoinna. Alle 18-vuotiaat pääsevät museoon aina ilmaiseksi ja puuhapäivänä myös aikuinen lapsen seurassa.

Paa tullen kahveelle! -näyttely on esillä viimeistä viikkoa. Murkinakahveet katetaan lauantaina 26. lokakuuta kello 11. Ennakkoon ilmoittautuneille on tarjolla maksua vastaan kahvi sekä suolainen ja makea kastaminen. Kahvittelun lomassa museonystävä Tarja Eklöf kertoo kahvin historiasta. Murkinakahveille mahtuu mukaan viisitoista kahvittelijaa. Ilmoittautua tulee viimeistään tiistaina 22. lokakuuta sähköpostilla osoitteeseen satu.rantala@huittinen.fi tai puhelimitse numeroon 044 560 4319. Koko päivän näyttelyssä on paikalla keskusteluopas ja Museonystävien pop up -kahvila palvelee.

Museon syyskausi päättyy sunnuntaina 27. lokakuuta avoimien ovien päivään. Tuolloin näyttelyihin pääsee tutustumaan maksutta.

Tapahtumien tarkat tiedot löytyvät museon kotisivuilta.