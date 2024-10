Keikyän Korvenkävijöillä uusi partiokolo Myllyahteen kurvissa

Sastamalassa partiolippukunta Keikyän Korvenkävijät on ottanut käyttöön uuden partiokolon. Avoimien ovien yhteydessä vietetään lippukunnan synttäreitä.

Partiokolo on Pehulassa niin sanotussa Myllyahteen kurvissa osoitteessa Myllytie 4. Muutto Keikyän seurakuntatalolta tehtiin loppukesällä siten, että syksyn toimintakausi pääsi alkamaan uudessa paikassa. Paikalliset puhuvat rakennuksesta usein "Puhelinyhtiön talona", sillä siinä toimi aikoinaan Keikyän Puhelinosuuskunta. Nykyisin se on Lounean omistuksessa ja lippukunta vuokralaisena. Rakennuksessa on mukavasti tilaa sekä toiminnalle että varastolle.

Keikyän Korvenkävijöiden 46-vuotissynttäreitä ja avoimia ovia vietetään uudella kololla torstaina 24. lokakuuta kello 17.30 alkaen. Läheisellä nuotiopaikalla on lupauksenanto, lauluja ja makkaranpaistoa. Kololla voi nauttia kahvia ja pullaa. Perinteisiä partiolaisten adventtikalentereita on myytävänä. Lippukunta tulee tutuksi tietovisailun parissa. Pikkurahaa kannattaa varata mukaan herkkuihin ja ostoksiin.

"Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan uuteen partiokoloon ja nauttimaan illasta nuotiolla", kannustaa lippukunnanjohtaja Minna Koivuniemi.