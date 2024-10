Suodenniemen kuntorataa parannetaan perintövaroilla: Latu pysyy talvisin hiihtokunnossa

Sastamalassa Suodenniemen kuntorataa kunnostetaan perintövaroin. Kaupunginhallitus myönsi tarkoitukseen 10 000 euroa.

Suodenniemen Urheilijat on merkittävällä tavalla panostanut alueen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Kuntorata on osin tiealueella, jota käyttävät kiinteistönomistajat myös hiihtokaudella talvisin. Tästä syystä noin puolen kilometrin matkalle on suunniteltu rinnakkainen tie, jotta hiihtoladut pysyisivät hiihdettävinä.

Kaupunki osallistuu kunnostamiseen hallinnoimistaan Esko Aholan perintövaroista. Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti niitä pitää käyttää liikunnallisen hyvinvointityön edistämiseen. Perintövarat ovat tulleet kaupungille Suodenniemeltä. Niiden arvo on yhteensä noin 75 000 euroa.

Kunnostamiseen on saatu kuluvalle vuodelle myös yksityistä rahoitusta. Ehtona oli, että kaupunki osallistuu 10 000 eurolla.