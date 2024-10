VaLePa taipui, Akaa-Volley jatkaa Suomen Cupissa

Suomen Cupissa VaLePa taipui vieraissa Akaa-Volleylle kolmannen kierroksen ottelussa. Kotijoukkue otti jatkopaikan 3-1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-23).

Akaa-Volley aloitti vahvasti. VaLePa kuitenkin kiri johtoon William Groffierin tehokkuudella, mutta kotijoukkue sai taas pallon haltuun ja vei ensimmäisen erän. Toinen erä alkoi tasaisesti ja molemmilta hieman tunnustellen. Tasatilanteesta 9-9 Akaa-Volley lähti karkuun ja nappasi erän selkein luvuin. VaLePa sisuuntui kolmanteen erään. Joukkueen peli koveni kaikilla osa-alueilla. Neljäs erä käynnistyi hapuillen. VaLePa sai pelin paremmin uomiinsa, mutta loppua kohden ote alkoi lipsua. Akaa-Volley siirtyi ensimmäisen kerran johtoon tilanteessa 23-22. Peli ratkesi toiseen ottelupalloon.

"Näissä 'kerrasta poikki' -peleissä on aina melkoinen paine, kun vain voittaja pääsee jatkoon", sanoi Akaa-Volleyn sastamalalainen päävalmentaja Olli Kunnari. "Peli on siten hetkittäin melko hankalankin näköistä ja voimasuhteet vaihtelevat erien sisälläkin", hän jatkoi. "Pääasia näissä on voitto ja se saatiin. Syytä siis olla erittäin tyytyväinen", Kunnari summasi.

Akaa-Volleyn riveissä pelaa Sastamalasta lähtöisin oleva Sakari Mäkinen.

Tilastot