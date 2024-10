Kiinteistöverotus nousemassa Sastamalassa, tuloveroprosentti pysynee ennallaan

Sastamalassa ensi vuoden verotus on päättäjien pohdittavana. Asia on käsiteltävänä kaupunginhallituksessa.

Esityksen mukaan tuloveroprosenttia ei koroteta. Se olisi myös ensi vuonna 8,9.

Pirkanmaalla tuloveroprosentin keskiarvo on 9,0 prosenttia.

Kiinteistöverotusta kaupunki on kiristämässä. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi viranhaltijat esittävät 0,50, kun se nyt on 0,45. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi esitys on 1,10 nykyisen 0,98 sijaan.

Kaupunginhallitus päättää esityksestä valtuustolle.