Alakoululaisten välipalan hinta tuplaantumassa Punkalaitumella

Punkalaitumella alakoulun oppilailla on mahdollisuus maksullisen välipalan syömiseen. Hinta on nousemassa.

Kunta maksaa ruokapalvelun tuottajalle välipalasta kaksi euroa per kerta nykyisillä sopimushinnoilla. Oppilailta on jo vuosia peritty välipalasta yksi euro per kerta. Diabeetikoilta ja epileptikoilta maksua ei veloiteta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään oppilailta otettavaksi hinnaksi kaksi euroa per välipala. Muutos astuisi voimaan ensi lukuvuoden alusta eli 1. elokuuta.

Diabeetikot ja epileptikot saisivat välipalan jatkossakin maksutta.