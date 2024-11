Sastamalan taajametsissä huonokuntoisia puita, avohakkuita suunniteltu 1,8 hehtaaria

Kaupungilla on Sastamalassa asemakaava-alueilla taajamametsiä noin 180 hehtaaria. Useimmiten ne on merkitty virkistysalueiksi.

Taajamametsistä 63 prosenttia on lähimetsiä. Ne sijaitsevat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Metsät ovat iäkkäitä. Puuston keski-ikä on 86 vuotta.

Hakkuita on taajamametsäsuunnitelmassa ehdotettu yhteensä noin 53 hehtaaria. Suurin osa hakkuista on peitteisyyden säilyttäviä harvennuksia, väljennyshakkuita ja poimintahakkuita. Avohakkuita on ehdotettu 1,8 hehtaarille. Syynä näissä on puuston selvästi heikentynyt kunto.

Taajamametsien hoitotöistä ja hakkuista tiedotetaan kaupungin kotisivuilla ja työmaa-alueen lähiasukkaille jaetaan tiedote postilaatikkoon.