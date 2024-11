Vammalan Seuratalon vuokrat kattavat murto-osan hoitokuluista, hintoja nostetaan

Sastamalan kaupunki korottaa Vammalan Seuratalon tilavuokria. Muutokset astuvat voimaan 30. kesäkuuta.

Vammalan Seuratalo on yksi Tilakeskuksen kiinteistöistä, joiden vuokrauksesta saatavat tulot kattavat vain noin kolmasosan kiinteistön hoitokuluista. Kaupungin mukaan hintojen tarkistuksetkaan eivät tule kattamaan vajausta.

Esimerkiksi yhdistysten säännöllisen kerhokäytön uusi taksa on 15 euroa per kerta. Nykyisin se on 10 euroa.

Voimassa oleva hinnasto on ollut käytössä vuoden 2021 alusta.

Asiasta päätti tekninen lautakunta.