Hyvä teollisuusyrityksiä on Huittisissa liian vähän: Valtuustoaloite esittää alan eksperttiä parantamaan tilannetta

Huittisissa kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää teollisuusekspertin rekrytoimista tai palvelun hankkimista. Asiasta on jätetty valtuustoaloite.

"Samalla, kun haemme menosäästöjä, on satsattava tulojen ja tuottavuuden kasvuun kaupungin avoimella sektorilla. Erityisesti meidän pitää saada Huittisissa oleva teollisuustuotanto menestymään ja toiseksi meidän on houkuteltava tänne uutta teollista toimintaa", valtuustoaloitteessa kirjoitetaan. "Meidän tulee päästä mukaan kehittyvien teollisuusalojen investointibuumiin. Huittisissa on hyviä teollisuusyrityksiä, mutta niitä on liian vähän", tekstissä mainitaan.

Valtuustoryhmä esittää kokeneen teollisuusekspertin valjastamista viideksi vuodeksi hankkimaan nykyisten yritysten kanssa uusia teollisia toimijoita kaupunkiin. Teollisuusekspertin tulisi olla erittäin kokenut ja tuntea laajasti Suomen teollisuutta sekä tulla itse teollisuussektorilta. Toimija voisi olla myös yritys.

Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä ja lähtenee elinvoimapalveluiden valmisteltavaksi.