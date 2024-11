Lumitykit käynnistyivät Ellivuoressa: Tämä tiedetään avauspäivästä

Sastamalassa Ellivuori Ski Centerissä lumitykit ovat päässeet töihin. Alkavalle kaudelle on useampi uudistus.

"Näillä näkymin lunta tehdään sunnuntai-iltaan ja pidetään sormet ja varpaat ristissä, että pakkaset palaisivat mahdollisimman pian", laskettelukeskus tiedottaa Facebookissa.

Täksi talveksi Ellivuoreen on valmistunut uusi päärakennus. Siitä löytyy muun muassa ravintola ja välinevuokraamo sekä iso terassi. Lastenrinteen valaistusta on uusittu ja pulkkamäki on siirretty sen viereen. Pysäköintialuetta on laajennettu.

Avauspäivää ei vielä ole voitu lukita. "Kerrotaan heti kun se tiedetään", päivityksessä todetaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää näyttää lauhtuvan alkuviikolla ja lämpöasteita voi olla jopa +7.