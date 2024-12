Harjureitillä huonokuntoisia pitkospuita, puutteellisia opasteita ja eroosiovaurioita: Kunnostuksesta käyty neuvotteluja

Huittisten, Säkylän, Oripään ja Loimaan alueella kulkeva harjureitti on kunnostuksen tarpeessa. Kunnat ovat käyneet asiasta neuvotteluja.

Reitistön pitkospuiden kunto on kosteilla alueilla heikko. Kyltityksessä ja opastuksessa on puutteita. Reitin pohjissa on havaittu eroosion aiheuttamia vaurioita.

Suunnitteilla olevan hankkeen kustannusarvio on 80 000 euroa. Kuntien omarahoitusta olisi yhteensä puolet, eli 10 000 euroa per kunta.

Valtionavustusta on määrä hakea ELY-keskukselta.