Punkalaidun palkkaa kesätyöntekijöitä ja tukee kesätyöllistämistä

Punkalaitumen kunta palkkaa viisitoista kesätyöntekijää. Lisäksi jaossa on kesätyöllistämistukea.

Kesätyöpaikkoja voivat hakea vuosina 2005-2009 syntyneet paikkakuntalaiset nuoret. Etusijalla ovat vanhimmasta nuorimpaan he, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kunnalla kesätöissä.

Paikkakuntalaisilla ja paikkakunnalla toimivilla yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea kunnalta tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen. Tuki on 400 euroa per nuori.

Kunnan kesätyöpaikkojen haku päättyy 9. maaliskuuta ja kesätyöllistämistuen 13. huhtikuuta.