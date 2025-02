Tainan ranskankielinen tulkinta The Voice Of Finlandissa kirvoitti väliaplodit

Sastamalalainen Taina Kemppainen lauloi The Voice of Finlandissa kappaleen L'oiseau et l'enfant (Lintu ja lapsi).

Esitys kirvoitti väliaplodit. Tähtivalmentajien tuoleja jatkopaikan merkiksi tulkinta ei kuitenkaan saanut kääntymään.

"Soundi oli tositosi ihana, kuin Katri Helena laulaisi ranskaksi", luonnehti Maija Vilkkumaa Tainan esitystä. "Ehkä jännitys meni siihen vireeseen tai jotenkin, että en kuitenkaan tullut kääntyneeksi", hän jatkoi.

"Ei kelvannut tällä kertaa!" Taina Kemppainen hihkaisi esityksen jälkeen. Hän vaikutti tyytyväiseltä kokemukseen, vaikka eteneminen kilpailussa tyssäsi.

"Rohkeutta on tehdä jänniä asioita", kannusti juontaja Heikki Paasonen.