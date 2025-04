Tanssin hurmaa Sastamalassa, näytöksessä mukana yksi Suomen tunnetuimmista katutanssijoista

Sastamalan Opiston perinteinen tanssinpäivän näytös järjestetään sunnuntaina. Luvassa tanssin hurmaa ja vauhdikasta menoa aina baletista reggaetoniin ja flamencosta itämaiseen tanssiin.

Ohjelmassa nähdään parikymmentä opiston opettajan tekemään koreografiaa. Niitä on hiottu alkuvuodesta tanssiryhmissä.

Näytöksessä on mukana tanssija Akim Bakhtaoui. Hän on nimellä Alpha Extreme yksi Suomen tunnetuimmista katutanssijoista ja monille tuttu Will Funk For Food -ryhmästä.

Tanssinpäivän näytöksessä nähdään katkelma Akim Bakhtaouin Humanculus-teoksesta ja sen dystooppisesta maailmasta, jossa ihmiset ovat korjanneet inhimillisyyttään niin pitkälle, että siitä on tuskin mitään jäljellä.

Tanssinpäivän näytös on osa Sastamalan Opiston 70-vuotisjuhlavuotta.