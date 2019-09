Sastamalassa monta tasoristeystä kiireellisesti poistettavien listalla

Liikenneturva

Tampereen ja Satakunnan välisten raideyhteyksien kohentaminen edellyttää muun muassa tasoristeysten poistamisia. Niitä pitäisi korvata yli- tai alikuluilla.

Kiireellisimpien joukossa ovat Sastamalasta tasoristeykset Nohkuantiellä, Riippiläntiellä, Pohjalantiellä ja Kaukolantiellä. Kokemäellä vastaava tilanne on Peipohjassa.

Tampere-Pori-radalla on yhteensä 46 tasoristeystä, joista 24 on vartioimattomia. Tasoristeyksistä on Tampereen ja Kokemäen välillä 19. Niistä vartioimattomia on viisi.

Tasoristeysten vähentäminen edistäisi liikenneturvallisuutta. Lisäksi se lyhentäisi henkilöjunien matka-aikaa.

Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien liitot, radanvarren kunnat ja kaupungit sekä kauppakamarit esitettävät nopeasti toteutettavia investointeja Tampereen ja Satakunnan välisiin raideyhteyksiin. Kiireellisiä olisivat esimerkiksi vaarallisimpien tasoristeysten poistaminen sekä Porin ja Mäntyluodon välisen osuuden parantaminen. Näihin toivotaan osoitettavaksi 20 miljoonan euron määrärahaa.