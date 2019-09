Sakari Mäkinen haastaa kasvattiseuransa

CEV

Vammalan Lentopallo aloittaa Mestaruusliigan kotiottelulla. Vieraaksi Sastamalaan saapuu torstai-iltana Loimaan Hurrikaani.

Kumpikin joukkue on uudistunut tälle kaudelle. Hurrikaanin mielenkiintoisin vahvistus Sakari Mäkinen on VaLePan juniorikoulun kasvatti. Hän on teknisesti erittäin taitava. Mäkinen pelasi ensimmäisen liigapelinsä VaLePassa jo 17-vuotiaana. Kaksi edellistä kautta hän on ollut ulkomaisissa huippuseuroissa, ensin Belgiassa ja sitten Valko-Venäjällä.

VaLePan joukkue on sopivasti uudistunut. Esimerkiksi hakkuri Mikko Oivanen on nähty pukkipaitojen riveissä aiemminkin. Ruotsin maajoukkueen keskimies David Pettersson hakee harppausta kansainväliselle uralleen. Kokemusta edustavat Mikko Esko ja Olli Kunnari.

Ottelu alkaa Vexve Areenalla kello 18.30.