Sankka lumisade on työllistänyt pelastuslaitosta Pirkanmaalla. Päivystävän päällikön mukaan tehtäviä on tullut runsaasti.

Erittäin huonossa ajokelissä on sattunut ulosajoja ja kolareita. Liikenneonnettomuuksia on ollut kymmenkunta. Pieniä vahingontorjuntatehtäviä on ilmoitettu nelisenkymmentä.

- - JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN - -

- - MAINOS LOPPUU - -

Pelastuslaitos kehottaa liikenteessä varovaisuuteen erittäin huonon ajokelin vuoksi.