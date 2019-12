Raideliikenteen kehittäminen voisi tuoda lähijunan Vammalaan ja herättää Äetsän aseman

VR Group / Rami Salle

Tampereen sekä Porin ja Rauman välisen junaradan kehittämissuunnitelma on valmistunut. Tavara- ja henkilöliikenteen ennakoidaan kasvavan voimakkaasti.

Junaradalle on on laadittu neljä erilaista liikennöintimallia, joista yksi on nykytilanteen kuvaus. Pitkällä tähtäimellä kehittämispoluksi esitetään vaihtoehtoa, joka pohjautuu Tampereelta Raumalle ja Poriin vuorovedoin kulkeviin juniin. Äetsän asema nähdään uutena mahdollisena pysähdyksenä. Vaihtoehtoa täydennettäisiin Tampereen päässä lähijunaliikenteellä, joka ulottuisi Vammalaan.

Suunnitelma edellyttää kaksoisraidetta suurelle osalle Tampereen ja Kokemäen väliä.

Puolinopea Pori-Tampere

– Vuoroväli 1 h ruuhka-aikana ja muu aika 2 h

– Nykytilanteeseen nähden lisäkalustotarve 2 junakokoonpanoa

– Uusi mahdollinen asemapysähdys: Nakkila tai Ulvila

Puolinopea Rauma-Tampere

– Vuoroväli 2 h läpi päivän. Nykytilanteeseen lisäkalustotarve 2 junakokoonpanoa. VE 1 Rauman liityntäyhteyteen nähden lisäkalustotarve 1 junakokoonpano.

– Uusia mahdollisia asemapysähdyksiä: Kiukainen, Äetsä

Lähijuna Tampere-Nokia-Vammala

– Tampereen lähijunaliikenteen erillisen liikennöinnin käynnistäminen

– Mahdollistaa lähijunan kehittämisen eri asemilla

– Vuoroväli 1 h läpi päivän

– Lisäkalustotarve