Marjut Haapanen

Sastamalalainen Jani Hanhijärvi on aloittanut Pirkan kylien kyläasiamiehenä. Hänellä on pitkä kokemus kylätoiminnasta.

Houhajärvellä asuva Jani Hanhijärvi on toiminut noin kymmenen vuoden kuluessa ensin kyläaktiivina omalla kylällä. Sittemmin hän on ollut vetäjänä erilaisissa maaseudun ja kylien kehittämishankkeissa. Myös Leader-toiminta Pirkanmaalla on tullut Hanhijärvelle tutuksi.

Pirkan Kylien toimistopaikka on jatkossa Sastamalan keskustassa Kauppalantalolla osoitteessa Puistokatu 10.