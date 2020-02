Luonto herää kevääseen: Sastamalaan tullut uuttukyyhkyjä

Jukka T. Helin

Pirkanmaalla lintujen kevätmuutto on käynnistynyt. Taustalla on leuto sää.

Laulujoutsenia, merikotkia ja maakotkia on ollut liikkeellä jo jonkin aikaa. Muuttamassa on havaittu myös hiirihaukka ja pikana. Sastamalaan on ilmaantunut uuttukyyhkyjä. Telkkien ja isokoskeloiden määrät ovat lisääntymässä.

Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys kertoo, että todellisen muuttajan erottaminen esimerkiksi rannikolta saapuvista on vaikeaa. Maakunnassa on myös talvehtinut muun muassa laulujoutsenia, telkkiä, isokoskeloita ja merikotkia.

Ensimmäiset muuttajiksi tulkitut maakotkat havaittiin Nokialla tammikuun loppupuolella. Ne ovat yleensäkin varhaisia muuttajia, mutta nyt muutto alkoi entistäkin aikaisemmin.

Bongareiden havaintoja voi seurata Tiira-lintutietopalvelusta.