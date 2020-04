Sastamala ei ole nostamassa venepaikkojen vuokria

Reijo Telaranta

Kaupungilla on Sastamalassa runsaasti mahdollisuuksia veneiden säilytykseen. Merkittyjä laituri- ja rantapaikkoja on noin 260. Ne ovat Vammalassa ja Karkussa.

Merkityistä paikoista on moottoriveneille 190 ja soutuveneille 70. Kaupunki ei ole aikeissa nostaa vuokria. Ehdotuksessa edullisin on merkitty rantapaikka 42 euroa ja kallein on kolmipistekiinnityksellä varustettu venepaikka 139 euroa.

Keikyässä, Kiikassa, Kiikoisissa, Mouhijärvellä ja Suodenniemellä ei ole kaupungin ylläpitämiä venepaikkoja. Näillä alueilla ei ole myöskään peritty vuokraa veneiden säilyttämisestä rannoilla.

Maksuista päättää tekninen lautakunta.