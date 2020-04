Sastamalassa ja Huittisissa riskiryhmäläisiä vajaa kolmannes aikuisista

Koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien määrä vaihtelee merkittävästi alueittain. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämä johtuu eroista väestörakenteessa ja sairastavuudessa.

Sastamalassa koronaviruksen riskiryhmiin luettavien osuus aikuisista on 30,9 prosenttia. Riskiryhmiin kuuluvia 18-69-vuotiaita on 1 042 ja 70 vuotta täyttäneitä 5 119. Punkalaitumella vastaava riskiryhmäläisten osuus on 34,8 prosenttia.

Huittisissa riskiryhmiin kirjataan aikuisista 30 prosenttia, Kokemäellä 32,3 prosenttia ja Säkylässä 31,5 prosenttia.

Koko maassa on sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvia 18-69-vuotiaita noin 200 000. Iän puolesta joukkoon lukeutuu noin 870 000 henkilöä.

Koronaviruksen aiheuttaman vakavan taudin riskiryhmiä ovat tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat sekä he, joilla on keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävä sairaus.