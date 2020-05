Yksinyrittäjien koronatuen myöntäminen on lähtenyt Punkalaitumella hyvin alkuun. Hakemuksia on hyväksytty seitsemäntoista ja vain kolme on hylätty.

Tilastokeskuksen mukaan kunnassa on 122 yksinyrittäjää. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt jakovaraa 156 000 euroa. Summa riittää 78 yksinyrittäjän tukeen.

Pirkanmaalla yksinyrittäjien koronatukea haetaan sähköisen palvelun kautta.