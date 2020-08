Polkupyöriä varastettu urakalla Huittisissa

Huittisissa on anastettu heinä-elokuussa useita polkupyöriä. Varkaudet ovat tapahtuneet suurimmalta osin taajama-alueella, etenkin keskustassa, Huhkolassa ja Räikänmaassa.

Polkupyöriä on viety pihoilta, taloyhtiöiden pyörävarastoista ja yleisiltä paikoilta. Samana yönä on saatettu anastaa useampi polkupyörä. Esille on tullut tapauksia, joissa monta lukkoakaan ei ole estänyt varkautta.

Poliisi muistuttaa, että ylös on syytä laittaa polkupyörän tunnistetiedot. Näitä ovat merkki, malli, väri, rungon numero ja mahdolliset erityistuntomerkit. Polkupyörä kannattaa myös valokuvata.

Käytetyn polkupyörän hankintaa suunnittelevia kehotetaan valppauteen. Runkonumero on tarkastettava, samoin tuunatun polkupyörän alkuperä. Kannattaa myös miettiä, onko myyntihinta normaalilla tasolla. Myyjää voi pyytää esittämään henkilöllisyystodistuksen, yhteystiedot ja polkupyörän ostokuitin. Poliisiin tulee olla yhteydessä, mikäli epäilee jonkun kaupittelevan anastettua omaisuutta.

Polkupyöriä on varastettu myös Säkylässä ja Harjavallassa.