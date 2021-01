Talkooporukka ahkeroinut Aurajärven reitillä, valmista latua jo Lammelaan

Sastamalan Keikyässä kelpaa hiihtää. Talkooporukka on ahkeroinut Aurajärven ulkoilureitillä.

Alkuviikon lumimyräkkä toi rytinällä talven. Latu on hiihdettävässä kunnossa Lammelaan saakka.

Aurajärven ulkoilureitin lähtöpaikka on Jussinpellon takana rautatien alikulun jälkeen Ojalantien risteyksessä. Valaistua latua on Lammelaan 3,5 kilometriä. Aurajärvelle matkaa kertyy 6,2 kilometriä, loppu on valaisematonta.

Ulkoilureitillä hiihtäminen on mahdollista sekä perinteiseen tapaan että luistelutyylillä.