Satakunta luisui takaisin kiihtymisvaiheeseen, tilanne huonontui nopeasti

Paula Pasanen, Tays

Koronatilanne on nopeasti huonontunut Satakunnassa. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä totesi maakunnan olevan jälleen epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa.

Ilmaantuvuus on noussut selvästi. Koronakartan mukaan se on kahden viikon ajalta 28,7 per satatuhatta asukasta.

Tartuntatautirekisterissä tapauksia on nyt 468. Infektioyksikön oman tilaston mukaan määrä on kuitenkin 494. Ero johtuu lähinnä siitä, että ulkomaalaisten lentokentällä otetut testit kirjautuvat paikkakunnalle, jolla näyte on tutkittu.

Heikentyneen kehityksen vuoksi on erittäin tärkeää sitoutua varotoimiin. Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että niitä noudattamalla tilanne voidaan saada uudelleen hallintaan.