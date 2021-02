Paula Pasanen, Tays

Sastamalassa on todettu uusi koronatartunta. Toisen aallon tapauksia on 43.

Säkylässä tartuntojen määrä nousi yhdellä ja on nyt yhdeksän. Punkalaitumella määrä on sama. Kokemäellä on kuusi varmistettua tapausta ja Huittisissa alle viisi.

Sastamalassa on koko epidemian aikana kirjattu 58 sairastumista.

Pirkanmaalla uusia tartuntoja tuli ilmi 29. Testejä analysoitiin 1 568. Yhteensä tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella listattu nyt 2 487. Ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta 49,2.