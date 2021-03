Huittisissa hankala koronatilanne kohentunut, ilmaantuvuus vielä korkea

Vaikea koronatilanne on Huittisissa selvästi helpottanut paikallisesti. Ilmaantuvuusluku on pudonnut merkittävästi viikossa, mutta on kuitenkin edelleen korkea.

Kahden viikon sisällä kaupungissa on todettu seitsemän sairastumista. Ilmaantuvuus on nyt 70, kun se viikko siiten oli 272.

Satakunnassa koronaepidemian tilanne on edelleen vaikea. Maakunta on taudin leviämisvaiheessa. Kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen ovat avain-asemassa.

Voimassa ovat kaikki käytettävissä olevat viranomaisten suositukset ja rajoitukset.