Kaalisaarta kehitettävä toiminnallisuus edellä – tavoitteena ainutlaatuinen vesiliikuntapaikka

Mikko Joona

Sastamalassa on viime keväästä saakka käyty keskustelua Kaalisaaren hyppytornin tulevaisuudesta. Yhdistyksemme, Kalssu ry, perustettiin turvaamaan hyppytornin toimintaedellytyksiä sekä tukemaan Kaalisaaren alueen kehitystä. Kyse ei ole ollut vain ikonisen tornin säilyttämisestä, vaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaamisesta uimahallittomassa kaupungissa.

Tiukentuneet viranomaismääräykset ja -suositukset ja niiden tulkinta ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että luonnonvesien äärelle rakennetut hyppytornit alkavat olla maassamme harvinaisia. Kaalisaaren hyppytorninkin käyttöä on jouduttu rajoittamaan ja tornin ylimmät (6 m ja 8 m) tasanteet sulkemaan. Yhdistyksemme on ajanut hyppytornin ympäristön ruoppaamista, jotta veden syvyys olisi riittävä ja vastaisi tiukentuneita viranomaisohjeita.

Olemme käyneet vuoropuhelua kaupungin kanssa, ehdottaneet eri ratkaisumalleja ja tarjonneet rahoitusmahdollisuuksia, mutta niihin ei ole tartuttu. Kaupungin kanta on yksiselitteinen: ei ruoppaukselle. Nykyinen hyppytorni on liian korkea, eikä se rakenteidensa puolesta kaupungin mukaan ole turvallinen.

Nyt Sastamalan kaupunki on järjestänyt kuntalaisille äänestyksen kolmesta eri vaihtoehdosta. Yhdessä nykyisestä tornista poistetaan kaksi ylintä kerrosta. Toisessa kahden ylemmän tason kaiteet verhoillaan ulkopuolelta levyillä, jotka estävät kiipeämisen ja tasojen levyt kuvitetaan. Kolmannessa vaihtoehdossa nykyinen hyppytorni puretaan ensi syksynä ja sen tilalle rakennetaan uusi.

Yhdistyksemme mielestä paras vaihtoehto olisi ollut sellainen, jossa voidaan säilyttää kulttuurihistorialliset arvot ja toiminnallisuus. Jos joudutaan valitsemaan näiden välillä, emme näe liikuntapaikalle sijoitettua museaalista maamerkkiä järkevänä ratkaisuna. Tärkeintä on mahdollistaa lasten ja nuorten hauskat ja kehittävät liikuntahetket, ja tämä onnistuu parhaiten rakentamalla jotakin aivan uutta ja upeaa.

Jos nykyisen hyppytornin purkaminen ja uuden rakentaminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi, haluamme jatkossa olla varmistamassa, että hyppytorni korvataan mahdollisimman monipuolisella, eri käyttäjäryhmiä palvelevalla uimapuistolla, jossa on vaihtoehtoja erilaisille vesiliikuntaharrastuksille.

Kaalisaaren uudessa uimalassa tulee olla hyppytasoja 1 m – 4 m väliltä, ponnahduslauta sekä muita virikkeellisiä laitteita, jotka voivat olla joko uuden hyppylaiturin osana tai lähialueella, jossa ne voivat olla käytettävissä myös niinä aikoina, kun hyppytorni on suljettuna. Esimerkiksi rantavedessä olevasta liukumäestä olisi iloa kaiken ikäisille lapsille.

Haluamme osallistaa uuden Kaalisaaren hyppypaikan suunnitteluun erityisesti lapsia ja nuoria sekä muita Kaalisaaren alueen käyttäjiä. Nuorten ja koululaisten toiveita Kaalisaaren aktiivisimpina käyttäjäryhminä on syytä kuulla ja toteuttaa.

Sastamala on laaja kunta, ja kaupungin hyppytorniin käytettävissä oleva budjetti rajallinen. Kalssu ry on valmis ottamaan vastuuta hankerahoituksen saamisesta Kaalisaaren kehittämisen tueksi ja selvittämään muun lisärahoituksen mahdollisuutta. Sastamalassa on viime vuosilta monia hyviä esimerkkejä yhdistysten ja kaupungin välisestä yhteistyöstä. Yhdessä tekemällä on saatu aikaan paljon kuntalaisten viihtyvyyden parantamiseksi.

Luodaan Kaalisaareen valtakunnan tasolla ainutlaatuinen, kuntalaisia liikkumaan innostava uimakeidas!

Kalssu ry:n hallitus